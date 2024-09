VIDEO. Il vecchio istituto “Immacolata Concezione” nel degrado. La minoranza: “È una vergogna e rappresenta un pericolo”

15mila euro già spesi, ma…

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Il vecchio fabbricato della scuola materna Immacolata Concezione, in piazza degli Eroi, ormai dismesso, versa in una condizione di tale degrado da essere pericoloso. A sostenerlo sono i consiglieri della minoranza, con in testa Cristian Gallo di Casagiove Libera, e seguito immediatamente dalla sua capogruppo Pina Mingione, nonché dagli esponenti di Nel Cuore e Un’Altra Casagiove. È Cristian Gallo, però, a ricordare che il fabbricato avrebbe dovuto essere ripristinato per diventare sede di un’associazione di ascolto per le donne. A tale scopo sono stati investiti anche alcuni fondi comunali. Da allora però un nulla di fatto.

“La situazione è gravissima, – dice Gallo, – parliamo di uno stabile interamente abbandonato a se stesso dove 3 anni fa furono spesi 15.000 euro per rifare delle stanze che dovevano ospitare il centro di ascolto per le donne”.

“La cosa peggiore è lo stabile si trova in pieno centro storico”, conclude Gallo.