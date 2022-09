Follia in Municipio. Vigile urbano aggredito e picchiato da una donna

La vicenda potrebbe finire davanti ai giudici

PIEDIMONTE MATESE – La vicenda accaduta questa mattina nella casa comunale di Piedimonte Matese potrebbe finire davanti ai giudici. Una giovane donna, accompagnata dalla madre, si è recata presso l’ufficio della polizia municipale e appena varcata la porta ha aggredito un agente il quale con poca fortuna ha cercato di divincolarsi. riportando contusioni al volto. Il trambusto e le urla hanno richiamato l’attenzioni di alcuni colleghi dell’uomo e del comandante i quali sono prontamente intervenuti per placare gli animi. Per il poliziotto si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del locale nosocomio. Alla base dell’ira della donna ci sarebbero motivi personali non legati all’attività dell’agente.