VIGILI DEL FUOCO L’uscente Gianfranco Leonetti rieletto all’unanimità segretario del Conapo

Oggi nell’aula congressi del Svg il congresso provinciale 2022 del sindacato autonomo. Per Leonetti il terzo mandato consecutivo

CASERTA Oggi nell’aula congressi del Servizio volontariato giovanile di Caserta sul viale Carlo III di Borbone si e’ svolto il congresso provinciale 2022 del CONAPO CASERTA per il rinnovo delle cariche sindacali provinciali VIGILI DEL FUOCO ; erano presenti ANTONIO TESONE segretario regionale CAMPANIA, il vice MASSIMO IODICE per l’apertura dei lavori congressuali e per il punto della situazione sindacale attuale a livello nazionale.

L’uscente segretario GIANFRANCO LEONETTI dopo aver affrontato un’ampia discussione sulle problematiche sindacali , obiettivi raggiunti e quesiti da parte del 99% del personale presente iscritto al CONAPO , si e’ giunti alle votazioni.

All’unanimita ‘di tutti i presenti e’ stato riconfermato per la terza volta il segretario uscente GIANFRANCO LEONETTI, il tesoriere LUIGI TAMBURRO e new entry come vice segretario ERMANNO PALUMBO.

A loro vanno i migliori auguri di un proficuo lavoro.