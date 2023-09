Villetta razziata. Attenzione alla banda che gira su due auto. Malviventi in fuga con il bottino nella federe dei cuscini

Il furto sabato pomeriggio

SAN PRISCO – Ladri in azione in via Siena sabato pomeriggio attorno alle 19:15 a San Prisco.

Pochi minuti dopo l’uscita dei proprietari, una Mercedes Classe A bianca si è portata davanti all’abitazione con a bordo 5 persone incappucciate. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

In meno di mezz’ora i malviventi hanno razziato la villetta portando via gioielli, argenteria e un’ingente somma di denaro servendosi delle federe dei cuscini.

Denunciato l’accaduto dai proprietari di casa sul posto si è portata una volante della polizia. Visionando le immagini, riprese dalle telecamere installate nell’abitazione oggetto del raid, gli agenti hanno notato che mentre la Mercedes era ferma davanti casa c’era un’altra auto che girava per le strade adiacenti probabilmente per segnalare ai malviventi un eventuale pericolo.