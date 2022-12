Vincenzo muore a soli 25 anni. Oggi l’ultimo saluto

Stamani i funerali

SAN NICOLA LA STRADA (Lidia e Christian de Angelis) Folla e lacrime ai funerali del 25enne Vincenzo Perone. Stamani una folla piangente e triste ha affollato la Chiesa Nostra Signora di Lourdes a San Nicola per dare l’ultimo saluto a questo giovane, anima candida volata via troppo presto a causa del male. Enzo, lascia la madre Barbara e tanti amici e familiari. Numerosi i messaggi di cordoglio in suo ricordo tra i quali quello di Filomena che scrive “Ciao Vincenzo purtroppo cominciano i giorni della consapevolezza cominciamo a realizzare che non ci sei più. Il mio angelo è volato in Paradiso, Gesù ti ha voluto con se. Nella tua breve vita ci hai insegnato tanto, prima di tutto la sopportazione della tua malattia, hai avuto tanti buchi sia nel corpo che nell’anima, hai accettato tutto impassibile nella speranza che potessi andare avanti. Napoli, la città più bella del mondo, sembra un paradosso ma tu non la conoscevi, di Napoli hai conosciuto il Santobono, il Policlinico ,l’ospedale del mare e infine il Monaldi. Si contribuisce alla vita delle persone non alla morte. Non immagino te senza tua madre e viceversa. Vivevate all’unisono, in simbiosi, il calendario pieno di appuntamenti medici non passava un giorno che non eravate impegnati. Ieri in chiesa sono sicura che hai sentito tutto l’amore delle persone che ti volevano bene. Ciao mio gigante buono veglia sulla tua mamma e di tutti noi. Noi ti ameremo per sempre. Ciao Vincenzo!”