Violenta rapina, arrestato latitante

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella serata di ieri personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ha tratto in arresto HOXHA Myslim nato in Albania il 07.02.1989, pluripregiudicato, latitante, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri perché indagato in ordine ad una cruenta rapina commessa nel giugno del 2018 in una villa di Velletri unitamente, ad altri complici, nelle more della quale, al fine di assicurarsi la fuga, percuoteva violentemente due persone riducendo in fin di vita una delle due.