VIOLENZA SULLE DONNE. Umiliata, picchiata e stuprata dall’ex marito che prova a difendersi: mi tradiva, si è inventata tutto

Le dichiarazioni in aula del bruto che ha reso un inferno la vita della donna e delle sue figlie.

BELLONA. Ha negato ogni addebito davanti ai giudici: non avrebbe commesso alcuna violenza sull’ex moglie. Era lei che lo tradiva e che si sarebbe inventata tutto per fargliela pagare.

G.M. 49 anni di Bellona ha reso dichiarazioni davanti ai magistrati della Prima sezione penale del tribunale sammaritano, presieduta Sergio Enea, nel processo che lo vede imputato per maltrattamenti, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo ha solo ammesso la mancata assistenze familiare perché, ha dichiarato, di essere in difficoltà economiche. L’uomo, geloso della donna, la umiliava in pubblico e la pedinava, oltre a picchiarla ed insultarla. Nel corso dell’udienza precedente fu la mamma della donna a raccontare quanto accadeva quotidianamente alla figlia.

“Era ossessivo, le controllava il telefono che non era di mia figlia ma era suo, era convinto che lei lo tradisse quando invece era lui a riempirla di corna perlopiù con straniere. Mia figlia era umiliata ogni giorno, la chiamava zoccola e puttana anche a me. Un padre scellerato in una occasione che gli spettavano le figlie dopo la separazione le portò nell’albergo dove lavorava e mostrò loro le camere dove si consumavano gli adulteri spesso tra persone che le bimbe conoscevano e poi mostrò loro dei giocattoli erotici trovati in una camera spiegando in modo crudo a che servivano. Le mie nipoti in più occasioni mi hanno chiamato in lacrime”. Un vero e proprio racconto dell’orrore.