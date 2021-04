Wurstel pieni di chiodi per uccidere i cani a passeggio nella villa comunale

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Wurstel pieni di chiodi per ammazzare i cani. L’allarme arriva da Aversa e si diffonde sul web.Una situazione vergognosa e pericolosa, quella di inserire dei chiodi all’interno di wurstel. Un atto vile e criminale che si sta diffondendo sul territorio, una tecnica utilizzata da balordi per uccidere cani randagi o di casa. Una delle ultime segnalazioni arriva da una cittadina che avvisa gli aversani che ieri nella Villa Comunale alle spalle del Municipio ad Aversa vi erano sparsi wrustel contenenti chiodi, vittima il cagnolino di una sua amica, che è stato soccorso dal veterinario e avuto dei punti a causa delle ferite da chiodo, la donna scrive: “Volevo avvisarvi,alla Villa comunale di Aversa ci sono würstel con chiodi all’interno.Fate attenzione per i vostri cani!“.

Nella giornata di ieri una signora che passeggiava con il suo cane è riuscita a salvare la vita al suo amico aprendogli la bocca appena si è accorta che masticava qualcosa. La donna, immediatamente si è recata dal veterinario per salvare l’amato a quattro zampe. Purtroppo, il cane aveva già ingoiato un pezzo di wurstel contenente un chiodo, ma lo hanno portato in clinica e sono riusciti a farglielo espellere senza che subisse altri danni. I cani in questi casi muoiono per emorragie dopo qualche giorno fra atroci sofferenze.