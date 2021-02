“Zio Tommaso” muore improvvisamente. Comunità in lutto

CASAL DI PRINCIPE – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto sconvolge la comunità muore improvvisamente Tommaso Petrillo, “detto Tammaciana”. L’uomo era molto conosciuto in paese, era una vera istituzione, un punto di riferimento per tutti, non c’era qualcuno che non conoscesse zio Tommaso o Tammaciana, o Tamigiana, sempre una parola buona per tutti, o una battuta spiritosa, una brava persona che prematuramente è venuto a mancare. Tantissimi i messaggi di addio e cordoglio per l’uomo. Questo l’addio del nipote Giuseppe che scrive: “Sei andato via improvvisamente zio Tommaso “detto Tammaciana” qui a Casale pure le pietre ti conoscevano rimarrai sempre nei pensieri di tutti. buon viaggio ️ R. I. P. ”