SANTA MARIA A VICO – Oggi pomeriggio in zona Cellaio a Santa Maria a Vico E.A., noto pregiudicato del posto, in stato di alterazione per l’abuso di alcol ha litigato con alcune persone. Ne è nata una zuffa all’esterno di un bar. Sarebbero volate delle sedie e qualche colpo. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ma l’uomo ha reagito male, sputando sugli operanti. E’ stato condotto in caserma e ora rischia l’arresto.