16enne scomparsa per nulla. Genitori e amici in ansia per Carmen 25 Maggio 2023 - 10:10

PASTORANO – Sono iniziate e proseguono senza sosta le ricerche di Carmen, ragazza di 16 anni residente a Pastorano, ormai irrintracciabile da ore. Ieri sera, mercoledì, i genitori hanno formalizzato la denuncia alle forze dell’ordine, dopo che avevano lavorato alacremente nelle ricerche della figlia. Non si sa dove è andata e non risponde al cellulare, probabilmente tenuto spento. Tanta apprensione per amici e familiari della giovane.