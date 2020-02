A 30 anni lotta contro un male terribile allo stomaco. Nasce per lui la campagna #ZittoCancro per fargli arrivare supporto e preghiere

CASERTA (Christian e Lidia de Angelis) – Appello a pregare per Giuliano, 30enne affetto da un cancro allo stomaco. In queste ore sta facendo il giro su i social e nei gruppi di tutta la provincia la richiesta di preghiera per il giovanissimo Giuliano, un 30enne che sta lottando contro un cancro che lo ha colpito allo stomaco.

Il giovane ha voglia di vivere, soffre per le cure e i dolori che lo affliggono. Iniziativa accolta da migliaia di persone che scrivono preghiera per il ragazzo, affinché sconfigga il male.

A dare avvio all’iniziativa una donna di Caserta Anna S. che ha scritto:”#ZittoCancro CHIEDO A TUTTI VOI PER FAVORE DI INSISTERE NEL PREGARE PER IL GIOVANISSIMO GIULIANO 30 ANNI CON IL CANCRO ALLO STOMACO CHIEDE AIUTO A TUTTI NOI HA TANTA VOGLIA DI VIVERE TANTE PREGHIERE GLI HANNO MESSO IL TUBICINO PER NUTRIRLO Chiediamo luce per un ragazzo di 30 anni si chiama Giuliano sta combattendo contro il cancro allo stomaco …La fede e la forza DIO PENSACI TU GRAZIE … Condividete anche nei gruppi di preghiera grazie a tutti …Forza Giuliano !Diciamo#zittocancro“.