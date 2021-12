A MARCIANISE 479 positivi, 71 più di ieri. Corsa ai tamponi in farmacie e laboratori, cresce la preoccupazione

MARCIANISE – Si vivono giorni di preoccupazione sempre crescente a Marcianise, dove il bollettino di oggi parla chiaro: 479 positivi attuali, 71 casi più di ieri.

La corsa ai tamponi è giorno dopo giorno più incalzante: lunghe file si dipanano all’esterno delle farmacie e dei laboratori privati. Spesso la disponibilità dei tamponi termina già poche ore dopo l’apertura, data l’altissima richiesta e la necessità di avere il tempo utile a processare i risultati.

In caso di tamponi molecolari, l’esito può pervenire anche dopo 48 ore.

Eppure, in alcune zone della città, principalmente all’interno o a ridosso di bar e locali, non mancano gli assembramenti di giovani (e non solo).

La Polizia Municipale ha effettuato controlli serrati durante il primo weekend delle festività, quando, nonostante l’ordinanza regionale, si è brindato come nulla fosse. Per questo motivo tre locali sono stati chiusi e multati (CLICCA QUI).

Ancora più aspri saranno i controlli per la fine dell’anno.

Va segnalato che, ormai da una settimana, il sindaco Velardi è in “silenzio stampa”. Siamo in un momento in cui i cittadini vanno guidati, indirizzati e allo stesso tempo tranquillizzati. Il suo diventa un silenzio più assordante giorno dopo giorno.