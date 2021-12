Tre locali di MARCIANISE chiusi e multati per violazione delle normative Covid nei giorni di Natale. Controlli inaspriti

MARCIANISE – Dopo le restrizioni giunte da parte della Regione, a seguito dei controlli effettuati sul territorio marcianisano in occasione dei festeggiamenti del 24 e del 25 dicembre, oggi sono stati notificati tre provvedimenti di chiusura per 5 giorni e sanzioni di 400 euro ad altrettante attività per il non rispetto delle ordinanze in vigore.

Gli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Fedele, hanno effettuato congiuntamente alle altre autorità di polizia presenti sul territorio controlli mirati.

I controlli serrati continueranno anche nel giorno 31. Non si ferma il contagio in città. Molti, moltissimi giovani sono in fila davanti alle farmacie cittadine e dei paesi confinanti. Le autorità competenti stanno scongiurando un’ulteriore impennata dei contagi, pertanto i controlli saranno inaspriti.

Le attività colpite da provvedimenti, come detto, sono attualmente tre e sono situate due in area movida del centro e un’altra al confine tra Marcianise e Capodrise.