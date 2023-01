Abbandonano rifiuti a ridosso delle spiagge, turisti fermati e multati

Non si sono affatto preoccupati di deturpare i luoghi ed hanno abbandonato i rifiuti lungo la strada che conduce alla zona dei lidi.

MONDRAGONE Sono stati sorpresi mentre abbandonavano rifiuti in zona lido. Si tratta, stavolta, di due turisti, che si trovavano in paese per trascorrere il week end che chiude le festività natalizie. Non si sono affatto preoccupati di deturpare i luoghi ed hanno abbandonato i rifiuti lungo la strada che conduce alle spiagge (località Sancello, nei pressi di piazza della Repubblica). I due sono stati fermati e multati.