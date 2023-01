Accusato di false dichiarazioni, assolto titolare di un’azienda bufalina

BELLONA – Era il settembre 2019 quando il titolare di un’azienda bufalina a seguito di una procedura esecutiva subiva un pignoramento. In sede di accesso in azienda da parte dell’ufficiale giudiziario, questi procedeva a pignorare due bufale dell’azienda del mio assistito rinvenendo i numeri di matricola da un registro che gli veniva fornito dal titolare stesso. Tuttavia in sede di procedura di vendita degli animali pignorati, si scopriva che gli stessi erano in realtà già morti in epoca precedente al pignoramento. In pratica si erano pignorati animali che di fatto non erano più in vita. A seguito di tale accertamento, il titolare dell’azienda veniva messo sotto processo per false dichiarazioni all’ufficiale giudiziario avendo, secondo l’accusa, dichiarato falsamente l’esistenza di beni che di fatto non esistevano. Ebbene, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice monocratico di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le argomentazioni del difensore, avvocato Cristian Aniello, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che nella condotta del prevenuto non vi fosse alcuna falsa dichiarazione e che la fattispecie di reato contestata di fatto trovasse applicazione a fatti diversi rispetto a quelli posti in essere dal mio assistito.