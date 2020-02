ADDIO CLAUDIO. Lacrime e applausi ai funerali dell’agente di commercio morto tragicamente. Il commosso ricordo degli amici

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (Christian e Lidia de Angelis) Sono stati celebrati i funerali di Claudio Baratta, 60 anni, l’uomo morto tragicamente lo scorso 11 febbraio (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). Claudio era uno stimato professionista, un valido agente di commercio, di Santa Maria Capua Vetere.

Viveva con la famiglia a San Tammaro, lascia la moglie Assunta e gli amati figli Roberto e Maria, oltre che i tanti amici, colleghi e familiari. I funerali si sono tenuti ieri alle 15:30 alla Chiesa da Don Pierino (S. Paolo Apostolo), la salma è arrivata in chiesa alle 14:30.

Lacrime e applausi al passaggio della bara, per la perdita prematura di un uomo perbene, simpatico e generoso. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per Claudio. Ecco alcuni dei più commoventi.

“Ricorderò di te, il tuo sorriso

Ricorderò di te, il tuo perbenismo



Ricorderò di te, la tua professionalitàRicorderò di te, l’amore per la tua famigliaRicorderò di te, i numerosi caffè bevuti insiemeRicordero di te, ogni qualvolta che ci siamo confrontatiRicorderò di te, quando parlavi di tua figlia di tuo figlio e di tua moglie, ti brillavano gli occhi!Ti porterò per sempre nei miei pensieri mio caro grande amico”“Ti voglio ricordare come un amico.. E nn come un rappresentante.. Xche x noi sei e resterai sempre un amico… La vita è stata ingiusta con te… Buon viaggio Claudio riposa in pace… Ciao amico…. Condoglianze alla famiglia vi siamo vicini nel dolore”

“Caro Claudio non dimenticherò mai l ‘amicizia che ha legato mia mamma e mio padre a te e Assunta, un amicizia che nonostante la loro morte è continuata con me e mio fratello. Mi mancherà chiamarti”signor Barattaaa”, mi mancherà parlare con te dei momenti belli passati tutti insieme… Rimarrai sempre nel ️ mio e di Francesco”

“Sto da ieri sera a chiedermi se questo non è solo un brutto sogno, ma purtroppo è tutto vero. Ti conosco da quando ero fidanzata con tuo cugino, sei venuto al nostro matrimonio, noi al tuo. Ogni tanto ci incontravamo, l’ultima volta in un supermercato mi hai detto: “Venite a casa, ci prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere”. Ecco, non sai che darei per poterlo fare adesso. Riposa in pace.”

“Quanto è dura credere a questa notizia sei stato sempre un grande sostenitore del mio sogno…non dimenticherò mai tutti i tuoi incoraggiamenti, sia con me che con la mia mamma…non eri un fornitore, ma un grande amico…ricorderò per sempre la tua immensa bontà e il tuo gran cuore…ti abbraccio Claudio…ovunque tu sia!“