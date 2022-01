SAN FELICE A CANCELLO – Aveva solo 46 anni Lanfranco Basilicata, 46enne di via Circumvallazione morto questa mattina in casa sua per un malore. Inutili i soccorsi.

Era un uomo davvero benvoluto in paese.

I funerali si terranno domani alle 12 nella chiesa di Sant’Agnese in Piedarienzo.