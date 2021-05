ADDIO PICCOLO KEVIN. Fissati i funerali. Sarà lutto cittadino per l’ultimo saluto

SANT’ANGELO D’ALIFE – Sono stati fissati i funerali di Kevin Mecaroni, il bimbo di 3 anni morto a causa di un male che lo aveva colpito (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). Sono ore di dolore per il papà Enzo, la mamma Loredana e le sorelle Alessia e Nicole. La salma rientrerà da Roma alle 16 nella sua casa di Sant’Angelo d’Alife, mentre i funerali si terranno giovedì 6 maggio alle 15 nella chiesa Santa Maria Della Valle. Il rito, nel rispetto delle norme anti covid, sarà aperto a sole 68 persone. Sarà lutto cittadino in paese in occasione dell’ultimo saluto al piccolo Kevin.