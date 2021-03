COVID. ADDIO VALERIA. Il dolore per la morte della 30enne: “Ricorderò sempre la tua allegria”

ROCCAMONFINA – Si chiamava Valeria Di Cristofero, la 30enne di Roccomonfina morta dopo aver contratto il coronavirus (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO). La giovane si trovava ricoverata nel Covid Hospital di Maddaloni e pare non soffrisse di patologie particolari.

Tanti i messaggi in ricordo di questa ragazza, scomparsa prematuramente: “Ciao piccola mia, ti ricorderò sempre con la tua allegria e per tutto ciò che hai fatto per me”; “In un momento così triste e traumatico il gruppo e l’intera comunità si stringe intorno al dolore che ha colpito la famiglia De Cristofero per la perdita della figlia Valeria. Gli auguri vanno a nostri concittadini che attualmente si trovano ricoverati e chi si trova in isolamento”.