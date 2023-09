AGG. E FOTO. NUBIFRAGIO A CASERTA. Cade albero in all’incrocio. Chiuso ingresso per la frazione

CASERTA – Sarà un bollettino continuo, con brevi notizie che, però, serviranno a informare i nostri lettori sull’andamento del maltempo a Caserta e per quanto riguarda la situazione delle strade.

L’ultimo aggiornamento arriva dalla frazione Santa Barbara. Un albero è caduto tra via Madre Teresa di Calcutta e via Madonnelle, l’incrocio che poi porta verso la frazione di Santa Barbara. Fortunatamente in quel momento nessuno stava attraversando la stradina, collegamento dal centro, in zona area mercato, alla frazione.