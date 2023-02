Allarme furti a Baia Domizia: razziate sei villette

L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari in questo week end

CELLOLE – Ladri in azione nella zona di Baia Domizia ricadente nel comune di Cellole. Nel mirino dei malviventi diverse villette della zona, almeno sei le case visitate dai malviventi che hanno agito indisturbati riuscendo ad entrare nelle abitazioni portando via tutto quello che c’era disponibile. Televisori, biciclette, oggetti d’arredamento e finanche qualche stoviglia. L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari in questo week end.