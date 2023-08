Allarme sicurezza in paese: due furti in meno di un’ora

Una delle due vittime ha voluto lanciare un appello ai malviventi…

CASTEL MORRONE – Allarme sicurezza al Castel Morrone dove in una sola serata ben due colpi sono stati messi a segno in due diverse zone del paese. Il primo colpo in via scese lunghe dove i ladri hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento di un dipendente della locale azienda dello smaltimento rifiuti. Messo a soqquadro l’intero immobile il malviventi si sono dati alla fuga con del contante e con i preziosi di famiglia. La vittima dopo aver sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri ha lanciato un appello ai malviventi “Ridatemi almeno la fede seppure la ricomprassi non sarebbe la stessa cosa“. A pochi minuti di distanza dal primo furto un secondo si è registrato in via Finestre lungo la strada che da Castel Morrone porta a Limatola.