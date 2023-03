All’Isiss “Ugo Foscolo” di TEANO Raffaele Sardo ha presentato il suo ultimo libro “Cuori Spenti. Storie di vittime innocenti”

.

TEANO (Pietro De Biasio) Nella sala conferenze dell’ISISS “Ugo Foscolo” si è svolta la presentazione del libro “Cuori Spenti. Storie di vittime innocenti” di Raffaele Sardo. Un evento organizzato dalla Comunità Laudato Sì Eco-Polis con la collaborazione dell’ISISS “Ugo Foscolo” nel quadro del programma di “Educazione all’ecologia integrale” finalizzato a sensibilizzare gli studenti sulle questioni ambientali e a promuovere uno sviluppo sostenibile. Alla presentazione del libro, oltre all’autore Raffaele Sardo, erano presenti il Referente della Comunità Eco Polis Avv. Fernando Zanni, il Dirigente Paolo Mesolella e il Referente di Libera Fabio De Gemmis. L’apertura dei lavori è stata consegnata agli studenti che hanno esordito con queste parole: “La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere”. Parole molto significative che riflettono l’importanza del ruolo dei giovani nella costruzione del futuro perché sono loro a scrivere le “lettere” della nostra vita e ad avere il potere di cambiare il corso degli eventi. Nel libro “Cuori Spenti”, Raffaele Sardo, che si è definito un “dissotterratore di storie” racconta le vicende di quindici persone comuni, tra cui lavoratori, pensionati, ragazzi, un medico e un sacerdote. Storie che rappresentano un dramma per i familiari delle vittime che portano con sé il dolore e la sofferenza in silenzio. Per questo motivo, è necessario avvicinarsi a questi racconti con rispetto e sensibilità, poiché le persone coinvolte vivono una condanna a vita che nessun giudice ha mai comminato, un “fine pena mai”. Le storie sono raccontate dalle madri, i padri, le mogli, i figli, le sorelle, i fratelli e i nipoti delle vittime, che continuano a lottare per far sentire le loro voci e per sensibilizzare la società sui problemi legati alla criminalità. La presentazione del libro “Cuori spenti. Storie di vittime innocenti” di Raffaele Sardo è stata un’esperienza davvero significativa, resa ancora più speciale dalla partecipazione attiva degli studenti che hanno dimostrato un grande coinvolgimento nel dibattito con domande e riflessioni e mostrando chiaramente di aver compreso l’importanza delle storie raccontate. Al termine della presentazione, mentre i ragazzi ritornavano alle loro classi, uno di loro ha pronunciato una riflessione che ha colpito molto: “Siamo stati tutti toccati dalle storie raccontate nel libro e questo ci ha fatto capire che la violenza non è un problema che riguarda solo poche persone, ma che può colpire chiunque, indipendentemente da età, sesso, razza o status sociale”. Queste parole hanno mostrato come la presentazione abbia fatto riflettere gli studenti sulla diffusione della criminalità e sulla necessità di prenderne coscienza per combatterla efficacemente.