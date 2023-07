ANCORA ‘STA PIGNETTI. “Guarino è un cantaballe seriale”. E Guarino con pazienza: “Tutto ciò che ho scritto in quell’articolo è vero”

Questo duello rusticano, attivato dalla presidente Asi che, beata lei, ha il tempo di scrivere post come quelli che pubblichiamo in cima al nostro articolo di replica, non interessa più a nessuno. Però, se uno (o una) vi attacca, ritengo sia giusto replicare

CASERTA (g.g.) – Di fronte alle farneticazioni della presidente Raffela Pignetti

che io, ovviamente,rispondo solo in un modo: rivendicando la piena responsabilità della dichiarazione contenuta nell’articolo da me firmato.

Qualora la signora Pignetti volesse conoscere il nome dell’alto ufficiale che, peraltro, non abbiamo certo descritto alla luce di un rapporto negativo, ma semplicemente un rapporto come tanti altri, non le resta che riconvocare il Consiglio Direttivo, dare 7/8 mila euro ad un avvocato con il voto dei suoi complici politici – Rizzieri, Tamburrino, Comunale e compagnia – presentare un’altra querela ai miei danni e confrontarsi in tribunale dove ci sarà la necessità di andare un po’ più a fondo.