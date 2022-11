App casinò online più scaricate dal Play Store: la classifica

Quando un utente si reca alla ricerca di app casinò online sul Play Store, di norma rimane piuttosto deluso. Se infatti è vero che è ben possibile usufruire dei casinò online da mobile , potendo così giocare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo con tutta la comodità e la soddisfazione che si potrebbe ottenere rimanendo a casa propria.

Dunque, la ricerca di app di casinò online sul Play Store ha sempre esito negativo: tutti i più importanti operatori di gioco regolamentati ADM non sono infatti presenti sullo store di Android. E se qualcosa sta cambiando nel resto d’Europa, dove Google ha rivisto le norme relative a concorsi, giochi e scommesse con vincite in denaro, le cose sono un po’ più prudenti nel nostro Paese dove, fondamentalmente, non c’è ancora traccia di app di questa tipologia sullo store del robottino verde.

Ma



Come scaricare le app di gioco online

E quali sono quelle che sono comunque più oggetto di download al di fuori del circuito del Play Store?



Naturalmente, come tutti i giocatori da dispositivi mobili ben sapranno, le app che possono essere installate sul proprio smartphone non sono relative solamente a quelle disponibili all’interno del Play Store.

In altri termini, a proprio rischio, è possibile scaricare da qualsiasi fonte i file .apk che contengono le app, e scegliere di fornire le autorizzazioni affinché vengano installate sul proprio dispositivo mobile di riferimento.

È questo quel che avviene quando si cerca di giocare a un casinò online: il sito internet dell’operatore non rimanda a Google Play Store per il download della propria app, bensì offre il download diretto del file .apk contenuto sul proprio server.

A quel punto al giocatore non è richiesto altro che fornire l’autorizzazione all’installazione e attendere che il proprio sistema operativo faccia il resto. Il risultato è che, in pochi istanti, sarà possibile entrare nel proprio account di gioco con l’app appena scaricata, esattamente come se fosse un download effettuato da Play Store.



Cosa si rischia scaricando un’app fuori da Play Store



Naturalmente, qualcuno potrebbe obiettare che scaricare e installare un’app al di fuori del Play Store comporti rischi maggiori. Effettivamente, è vero: le app che non sono state processate da Play Store non hanno subito i controlli di sicurezza tipici di Google e, dunque, potrebbero celare malware e altri pericoli. E’ anche vero che questa forma di intrattenimento online non è ancora ammessa sul Play Store, almeno in Italia

Proprio per questo motivo non possiamo non rammentare quanto sia importante scaricare app fuori da Google solo ed esclusivamente da fonti regolamentate come quelle dei casinò che hanno ottenuto una licenza ADM.



Quali sono le migliori app dei casinò online



A questo punto possiamo fare un altro piccolo passo in avanti e domandarci quali siano le app più scaricate in Italia al di fuori di Play Store, e relative ai principali casinò online che sono operanti all’interno del nostro Paese. La lista che segue è evidentemente una mera statistica e non vuole essere un incentivo al gioco d’azzardo.

Ebbene, al primo posto si trova sicuramente 888 Casinò, uno dei leader mondiali di questo settore nonché il primo operatore ad essere autorizzato ad entrare in questo ambito nel mercato statunitense. L’app è scaricabile sul proprio sito ufficiale e permette di accedere a tutto il ventaglio di strumenti di intrattenimenti che negli anni lo hanno reso particolarmente celebre.

Al secondo posto c’è Gioco Digitale, un operatore molto conosciuto nel nostro Paese per il suo ventaglio di diverse opportunità di gioco e per la possibilità di permettere ai propri utenti di usufruire di una piattaforma molto competitiva e semplice da usare.

Sul gradino più basso del podio troviamo uno dei nomi più celebri del gioco digitale in Italia, ma non solo: il brand Snai è infatti un punto di riferimento anche nel gioco più tradizionale grazie a una rete capillare di punti vendita, presenti in ogni regione.

Scendendo ancora un po’ in questa classifica annoveriamo anche la presenza di Eurobet, un operatore precedentemente noto in via quasi esclusiva per il suo ruolo di bookmaker e, invece, più recentemente apprezzato anche per la disponibilità di altri titoli per l’intrattenimento digitale.

Chiudiamo infine con il quinto classificato, StarCasinò. Anch’esso brand molto celebre in questo ambito, dispone di un’app scaricabile dal proprio sito ufficiale, di facile installazione e utilizzo, dedicata a tutti gli utenti che desiderano trascorrere un po’ di tempo alle prese con un divertimento responsabile.