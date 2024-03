APPALTI ASL. Cade l’aggravante mafiosa per Angelo Polverino. Arriva la prescrizione per la condanna in primo grado 18 Marzo 2024 - 17:19

CASERTA – Cade l’aggravante camorristica e, di conseguenza, cadono causa prescrizione le accuse nei confronti dell’ex consigliere regionale Angelo Polverino. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato nel 2017 a 4 anni di carcere. Le accuse erano turbativa d’asta e corruzione, ma, soprattutto, entrambi i reati si legavano ad un’aggravante mafiosa. Si trattava del processo di primo grado originato dall’indagine della Dda di Napoli sugli appalti concessi dall’Asl di Caserta all’imprenditore Angelo Grillo, ritenuto legato al clan camorristico Belforte di Marcianise. Polverino fu condannato solo per il reato di turbativa d’asta e non quello di corruzione. Ma oggi è stata resa nota la sentenza della Seconda sezione della corte di Appello di Napoli. Il collegio giudicante ha escluso l’aggravante camorristica per Polverino, difeso in questa vicenda dall’avvocato Vittorio Giaquinto. Venendo meno questa aggravante, quindi, la prescrizione ha “mangiato” il reato, estinguendolo e cancellando la condanna di primo grado. Ha ricevuto anche lui l’estinzione della condanna per intervenuta prescrizione l’imprenditore Lazzaro Luce. Condannato ad otto anni, invece, Angelo Grillo.