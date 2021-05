50 piazze mobilitate nel fine settimana per l’approvazione del DDL Zan. C’è anche CASERTA

CASERTA – Sono già oltre 50 le piazze confermate per la mobilitazione che nel prossimo weekend – il 15, 16 e 17 maggio – scenderà nelle piazze per chiedere l’approvazione rapida e senza modifiche del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, conosciuto come DDL Zan. “Legge Zan e molto di più: non un passo indietro” è lo slogan scelto per la mobilitazione.

Sabato 15 maggio le associazioni lgbti, tra cui Arcigay, scenderanno in piazza ad Alessandria, Ancona, Avezzano, Aosta, Bari, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Caserta, Castiglione delle Stiviere, Catania, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Frosinone, L’Aquila, Lecce, Modena, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pomezia, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Taranto, Trento, Udine, Varese, Verona, Vicenza, Viterbo, Vittoria.