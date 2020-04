A seguito di continui litigi

CASTEL VOLTURNO (G.V) – E’ stato fissato per giovedì l’interrogatorio di Giancarlo Granafei, arrestato ieri per il reato di stalking difeso dall’avvocato Nando Letizia. A seguito di continui litigi ha preso a calci e pugni la sua compagna facendola finire in ospedale con varie ferite alla testa e all’addome. E’ stato arrestato su provvedimento della procura di Napoli Nord.