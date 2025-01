ASL CASERTA. Incarico diretto da 9 mila euro al sindaco della sua CASORIA: così Amedeo Blasotti fa felice anche lo “sponsor” Tommaso Casillo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Il presidente Soresa è da sempre sostenitore dell’avventura all’ASL Caserta del direttore generale. Allo stesso modo, il sindaco Raffaele Bene, riconfermato alla guida della città di Casoria, è chiaramente una creatura politica di Casillo

CASERTA – Tommaso Casillo è uno degli uomini forti di Vincenzo De Luca per quanto riguarda il sistema sanità in regione Campania.

Si tratta dell’ex consigliere regionale, in passato anche Sottosegretario alle infrastrutture nel governo Prodi II, divenuto presidente della Stazione appaltante della regione Campania, la Soresa, su nomina del governatore.

Vero pupillo di Casillo è sicuramente Amedeo Blasotti, per 10 anni direttore amministrativo dell’Asl di Caserta, dal giugno 2022 direttore generale dell’azienda sanitaria locale casertana, sponsorizzatissimo agli occhi di Vincenzo De Luca dal figlio Piero De Luca, ma soprattutto Casillo che, con Blasotti, condivide la residenza in quel di Casoria.

Ed è proprio l’enorme città dell’area nord di Napoli, 80 mila abitanti e un’importante area industriale, il feudo del presidente Soresa. Tommaso Casillo, infatti, è il padrino politico del sindaco Raffaele Bene, professione avvocato, divenuto primo cittadino nel 2019 e riconfermato alla guida di Casoria nella scorsa estate.

Questi rapporti specificatamente casoriani non rendono particolarmente sorprendente, allora, l’incarico diretto firmato da Amedeo Blasotti, in qualità di direttore generale dell’ASL, a favore di Raffaele Bene, avvocato scelto per rappresentare la struttura sanitaria provinciale dinanzi al tribunale del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, a causa di una richiesta economica fatta da un referente, dipendente dell’Asl di Caserta.

Non si tratta del primo incarico a favore di Raffaele Bene e non si tratta del primo atto che lo stesso Blasotti ha messo nero su bianco, scegliendo professionisti della sua Casoria.

Nulla contro il valente professionista Raffaele Bene, ma scegliere il sindaco della città in cui si vive non è esattamente una scelta che possiamo non definire come inopportuna.

A questo dobbiamo aggiungere che tra chi firma l’incarico, Blasotti, e chi lo riceve, Bene, si resta in una chiara area politica, quella del presidente Soresa, stazione appaltante della sanità in Campania, ovvero Tommaso Casillo. E allora i contorni della ricottina “autoctona” made in Casoria sembra davvero difficile non notarli.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’AFFIDAMENTO