ASL CASERTA & COVID. “I soliti fenomeni”. Varato il Piano Pandemico Fai-da-te a quattro giorni dal vaccino

A quanto pare non questo è stato armonizzato con quello regionale, considerato che questo risale all’influenza avaria del 2009. Un aggancio tra i livelli locali che la legge prevede ma che non è avvenuto

CASERTA (l.v.r.) – Nel momento in cui il nostro Paese è a un passo dal step successivo in questa epidemia da covid-19, cioè la somministrazione del vaccino, che andrebbe poi a risolvere molte delle difficoltà relative al contagio da coronavirus in Italia e ovviamente nel mondo, l’ASL Caserta, muovendosi in enorme ritardo, ha appena approvato e messo su carta ufficialmente il piano pandemico dell’azienda sanitaria della nostra provincia, con tanto di comitato tecnico scientifico.

Come vi abbiamo raccontato ieri, anche grazie alla lettera dell’avvocato Luigi Adinolfi, la Regione Campania, come del resto l’Italia intera si è fatta trovare totalmente impreparata davanti a questo virus sconosciuto fino all’inizio del gennaio scorso. Addirittura la latitanza di un piano pandemico regionale e conseguente di piani pandemici aziendali che nel caso di Caserta dovrebbero essere quelli dell’Asl e dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, è anche meno grave rispetto al quadro nazionale, dove l’ultimo piano pandemico è stato approvato addirittura nel 2006.

Se è pure vero che la Regione Campania, nel 2009, redisse un piano, varato in occasione delle minacce rappresentate dall’influenza aviaria, nessuna azienda sanitaria locale e nessun nosocomio pare abbia utilizzato questo pezzo di carta proveniente da palazzo Santa Lucia per creare un proprio progetto antipandemia.

Noi diciamo in ritardo, perché l’epidemia esplosa ormai 9 mesi fa e già c’era il sentore di cosa stesse per avvenire nel mese di febbraio. Quindi, sono passati 10 mesi dal momento in cui ci si è resi conto di dover affrontare un rischio importantissimo legato ad un’epidemia. Presentare solo oggi, a pochi giorni dalla somministrazione dei primi vaccini anche a Caserta, un piano pandemico che possa assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dia delle linee guida per affrontare i vari scenari, così da istituzionalizzare le misure da adottare, dà l’impressione di voler mettere una pezza quando la barca è già piena d’acqua. Una specie di posizionamento di qualche fazzoletto Tempo per evitare che il Titanic vada giù.

Ma tant’è, il piano pandemico è stato approvato in queste ore e deliberato ieri, 23 dicembre. Bene che sia stato finalmente redatto, malissimo che sia stato fatto così in ritardo.

