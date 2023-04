AVERSA. Controlli a tappeto nel weekend: carabinieri denunciano 10 persone

.

AVERSA/CESA/TEVEROLA – Dal tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 aprile, e sino alle prime ore di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Aversa, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Aversa, Cesa e Teverola.

I militari dell’Arma, dispiegati sulle principali arterie di comunicazione dell’agro aversano, hanno proceduto al controllo di 450 persone e 260 veicoli, elevando 66 contravvenzioni al codice della strada. Nel corso del servizio, esteso anche al controllo di alcuni esercizi commerciali e luoghi di ritrovo, sono state denunciate 10 persone, ritenute rispettivamente responsabili di furto in abitazione di una biciletta, ricettazione, porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di 9 involucri in plastica contenenti hashish, attività di parcheggiatore abusivo ed evasione.