AVERSA. DELITTO PASSIONALE. Ucciso a coltellate per una donna contesa: resta in carcere il killer

Fermato ala stazione ferroviaria di Aversa, voleva scappare all’estero

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Resta in carcere il 36enne Paolo Scarano caporale dell’esercito a Roma, ritenuto responsabile dell’omicidio del 55enne Paolo Menditto, ucciso con 19 coltellate nella sua abitazione in via Filippo Saporito ad Aversa. Le prove raccolte indicano che il presunto assassino, Paolo Scarano, in attesa di giudizio, potrebbe aver commesso l’omicidio di Menditto per motivi passionali.

Il presunto autore del delitto aveva conosciuto la compagna in un centro di recupero. A causa della gelosia determinata dai presunti rapporti occasionali che la fidanzata del fermato aveva con la vittima in cambio di dosi di stupefacenti Scarano ha affrontato Menditto A quel punto al discussione sarebbe degenerata fino al tragico epilogo.

Le rapide indagini degli investigatori hanno permesso di stringere il cerchio intorno a Scarano in poche ore. Fermato ala stazione ferroviaria di Aversa, voleva scappare all’estero