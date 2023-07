AVERSA. Non risponde al telefono e la figlia teme il peggio, anziana salvata dai vigili del fuoco

La donna residente nel centro storico non rispondeva alla figlia. Colta da un malore improvviso probabilmente per il caldo torrido che in queste ultime settimane sta…

AVERSA – I familiari non hanno sue notizie da diverso tempo scatta l’allarme. La figlia di un’ anziana donna residente nel centro storico di Aversa ha allertato le forze dell’ordine temendo il peggio per la salute della madre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che fatta irruzione nell’abitazione anno per verificare la situazione e prestare soccorso all’anziana hanno trovata la donna colta da un malore improvviso probabilmente a causa del caldo. Trasportata in ospedale e affidata alle cure dei medici.