AVERSA. Padre di famiglia muore a 52 anni, lascia tre figli

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore per la prematura dipartita di Vincenzo Cristiano, sposato con Rossana e padre dei giovani Rebecca, Antonio e Carlo. Cristiano viveva e lavorava in Irlanda, a Roscommon, dove pochi giorni fa è deceduto prematuramente. I funerali si sono celebrati in Irlanda ma i familiari di Aversa hanno voluto una cerimonia anche qui, che si svolgerà il 27 alle 19 nella Parrocchia di San Michele Arcangelo zona ferrovia ad Aversa.