AVERSA – Paura, nella serata di ieri, ad Aversa. Un rider è stato investito da un’auto mentre in sella al suo scooter si stava recando ad effettuare una consegna.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 nella zona di via Santa Lucia. Il conducente della vettura si è immediatamente fermato per prestare le cure del caso al malcapitato rimasto per sull’asfalto per diversi minuti. Le condizioni dell’uomo , all’arrivo dei soccorsi, sembrerebbero non essere state giudicate gravi.