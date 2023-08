AVERSA. Scippata nella centralissima Piazza Municipio: anziana sotto shock

Sul posto le forze dell’ordine

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Donna scippata in Piazza Municipio paura e rabbia della vittima. Scippo in pieno centro ieri sera. Vittima una signora del luogo, che si è vista portare via la borsa mentre era in strada intorno alla mezzanotte. Lo scippo è avvenuto in via Magenta e la donna si ricorda solo di un motorino che avanzava verso di lei in maniera regolare, poi uno strattone che con abilità gli ha tolto dalle mani la borsa. Da informazioni raccolte sul posto, pare che lo scippatore ha avvicinato la vittima a bordo di un’auto nera, per poi darsi alla fuga. In zona vi sono diverse telecamere sia pubbliche che private degli esercizi commerciali. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, la vittima molto scossa per l’accaduto , in corso di quantificazione il bottino. Tanta rabbia tra i cittadini stanchi di questi continui atti predatori. Questo l’appello del figlio della vittima, Genny An “Buongiorno faccio un appello urgente ieri sera sul tardi verso mezzanotte a piazza Municipio ad Aversa mia mamma ha subito una rapina gli hanno sottratto la sua borsa e sono scappati a bordo di un auto nera con tutti i documenti (patente di guida ,carta d’identità, codice fiscale ,bancomat e la mia carta di credito intestata a me )Se qualcuno avesse trovato i documenti con le carte gentilmente mi scrivete in privato o consegnate il tutto ai Carabinieri !! La signora di chiama Galati Assunta”