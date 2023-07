Già noto alle forze dell’ordine, lo spacciatore è ora ai domiciliari.

AVERSA. Arresti domiciliari per un ventenne, nato ad Aversa ma residente a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, che è finito nelle maglie della giustizia perché trovato in possesso di 50 grammi di hashish. La droga era già stata suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. L’operazione è stata messa in atto dai carabinieri.