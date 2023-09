AVERSA. Ucciso a coltellate dopo la lite in casa, IDENTIFICATA LA VITTIMA

Si indaga negli ambienti della droga

AVERSA – Si chiamava Paolo Menditto, 55 anni, l’uomo ucciso con diverse coltellate al torace in un appartamento di via Filippo Saporito ad Aversa, questa mattina poco dopo le 11.00

L’ALLARME E IL RITROVAMENTO

A far scattare l’allarme la chiamata di un congiunto, che non aveva sue notizie da ieri, al 115. E’ stato così che i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa sono intervenuti in un appartamento al primo piano del secondo lotto del rione Urra Casas.

Forzata la porta d’ ingresso il 55enne è stato trovato, in camera da letto, in una pozza di sangue con vistose ferite al torace. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

LE INDAGINI

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Aversa e gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Caserta. Possibile che l’omicidio possa essere stato epilogo di una discussione avvenuta tra le mura domestiche. Secondo i primi riscontri investigativi il fatto di sangue potrebbe esser maturato negli ambienti della droga. La salma di è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l’esame autoptico