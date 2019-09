BASKET CASERTA. Al PalaMaggiò si continua a lavorare: queste le ultime sul mercato, sullo sponsor e sulle condizioni di Carlson

CASERTA – In casa bianconera si naviga a vista su più fronti dato il momento alquanto delicato, ma la società è al lavoro per cercare di rimettersi prontamente in pista per affrontare al meglio la prossima stagione.

Definita in questi giorni la questione sponsor tecnico con Givova, la dirigenza sta lavorando per cercare di concludere dei discorsi in essere con due sponsor, uno di prima ed uno di seconda fascia. Se per il main sponsor però, nonostante abboccamenti vari, la chiusura dell’accordo è ancora abbastanza lontana dal venire (ci sono state chiacchierate varie ma mai nulla di concreto in termini di quantitativi economici e di contropartite), per il secondo sponsor ci sono dei collegamenti già ben avviati che entro l’inizio della prossima settimana, a meno di colpi di scena, dovrebbero trovare un esito positivo mancando in pratica l’ultimo incontro prima delle firme.



Per quanto riguarda l’ex main sponsor, Decò, al momento l’unica certezza è che non rinnoverà il precedente accordo, ma è ancora viva la possibilità, pur comunque non alta, che possa contribuirecon un piccolo aiuto anche in questa annata.Sul fronte mercatodovrebbe più o meno aver ristretto il cerchio, ed il sostituto diquasi sicuramente dovrebbe uscire tra i nomi che sono circolati in questi giorni, con(cliccaper le sue statistiche in carriera) nettamente in vantaggio sugli altri (). L’americano che lo scorso anno ha concluso la stagione a Piacenza a quasi 24 punti di media è dotato di un pedigree di tutto rispetto avendo giocato in NCAA con la canotta degli Spartans di Michigan State oltre ad aver disputato il mondiale Under 19 con la canotta degli USA ed esser stato selezionato nel 2010 per il McDonald’s All American.La sensazione è che Nevola abbia già in mano l’accordo e che stia aspettando qualche giorno prima di mettere nero su bianco nella speranza che, in extremis, possa uscire fuori un’occasione ancora più ghiotta. Nel caso ciò non dovesse avvenire è possibile che per metà della prossima settimana i bianconeri abbiano la nuova guardia titolare che rimpiazzerà lo sfortunato Swann.Dulcis in fundo, per quanto riguarda la partita di Supercoppa che si disputerà domenica al PalaMaggiò contro Roseto, coachavrà certamente a sua disposizione, oramai ripresosi al 100% dal problema alla caviglia. Per Caserta sarà un’ottima occasione per testare a che punto si è sulla tabella di marcia.

Ruben Romitelli