Basket e altezze da record, quanti giganti in Nba

Inutile dire che da questa estate in poi c'è un giocatore di cui stanno parlando un po' tutti. Stiamo parlando del nuovo fenomeno che è in forza ai San Antonio Spurs, il francese Victor Wembanyama. Un giocatore che ha delle caratteristiche anche dal punto di fisico davvero speciali, a cui abbina delle peculiarità tecniche che si possono ritrovare davvero in pochi giocatori.

Chet Holmgren e Luke Kornet

Ecco due tra i giocatori più alti che ci sono in circolazione sui parquet a stelle e strisce. Si tratta di due rookie, ovvero ragazzi che sono alla prima stagione in Nba e che hanno talento da vendere oltre che un’altezza notevole. Chet Holmgren raggiunge i 216 centimetri e, in realtà, non è al primo anno in Nba.

Purtroppo, però, è come se lo fosse, dato che la scorsa stagione l’ha passata completamente ai box per colpa di un importante infortunio che l’ha colpito al piede. Ora, però, dopo un’estate passata a lavorare, ecco che Holmgren sembra aver trovato lo smalto dei tempi migliori.

La condizione dei bei tempi pare essere tornata e in questo primo squarcio di regular season sta facendo vedere il motivo per cui tantissimi addetti ai lavori lo considerano come uno dei talenti di maggior talento mai passati dalla Nba nell’ultimo decennio.

E Holmgren dalla teoria è passato subito ai fatti, dato che si sta prendendo in mano responsabilità e non solo per la sua franchigia, gli Oklahoma City Thunder. Una squadra che si sta rivelando una potenziale sorpresa, anche in ottica futura e Holmgren ne sta diventando tassello fondamentale. D’altro canto, con quell’apertura alare e una mobilità di piedi di altissimo livello, si sta già affermando come uno dei migliori giovani non solo in fase offensiva, ma anche a livello difensivo.

Chi, invece, si trova in una compagine costruita per vincere è Luke Kornet, 218 centimetri, che però vede il campo molto meno rispetto a Holmgren. Kornet non è ovviamente un talento naturale, ma è chiaro che il suo mattoncino, fatto di rimbalzi e di presenza in area, riesce comunque a garantirlo. E nell’ottica delle rotazioni di una compagine che punta al titolo può diventare più importante di quanto si possa pensare, anche se solo per pochi minuti.

Bol Bol e Porzingis

Un cestista sudanese che sta conquistando la Nba. Stiamo parlando di Bol Bol, il figlio di uno dei giocatori più alti che hanno mai giocato nel massimo campionato a stelle e strisce. Giustamente l’altezza è una questione di famiglia, e Bol Bol è arrivato addirittura a 218 centimetri, ma sta crescendo tantissimo dal punto di vista tecnico, acquisendo quella maturità che serve per poter giocare ad alti livelli oltreoceano. Discorso diverso per Kristaps Porzingis, che ora punta al titolo con i Boston Celtics. Dall’alto dei suoi 221 centimetri, il lettone è in grado davvero di fare la differenza, dato che è in grado di abbinare gioco da tre punti e una grande mobilità a un fisico importante.

Wembanyama e Marjanovic

Il francese è alto 226 e supera anche Marjanovic, che si ferma, per usare un eufemismo, a 224 centimetri. Il gigante buono, però, è chiaramente un centro molto più vecchio stile, anche se ovviamente sa tirare da tre punti, anche se fatica a trovare grande spazio nelle rotazioni dei Rockets. Discorso diverso per l’attuale star della Nba, ovvero “Wemby”, la prima scelta assoluta all’ultimo draft, 226 centimetri. Guardando il potenziale, Wembanyama ha tutte le carte in regola per poter diventare uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, per la sua capacità di muoversi sul campo come se fosse una guardia tiratrice in primis, certamente.