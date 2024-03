Seguiranno aggiornamenti

MACERATA CAMPANIA – Blitz, in corso, dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, in via Bove presso il B&B, L’Aranceto, nella frazione di Caturano, a Macerata Campania.

I militari con un’azione fulminea hanno stanato un latitante che alla vista di questi ha accusato un malore facendo confluire sul posti anche i sanitari del 118. Seguiranno aggiornamenti