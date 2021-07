Bloccato dal campione di arti marziali. 25enne condannato e già scarcerato

FRIGNANO – Gli operatori dell’ ufficio Volanti del Commissariato di Aversa hanno proceduto all’arresto di D.I. di anni 25 residente nella periferia nord di Napoli resosi responsabile di tentato furto aggravato. Durante un servizio di controllo del territorio, gli operatori venivano allertati da un privato cittadino che aveva bloccato un uomo. Dalla ricostruzione dei fatti il malfattore è stato adocchiato dal giovane campione di arti marziali (LEGGI QUI) che, prima ha filmato la scena nel momento in cui l’autovettura in sosta stava per essere saccheggiata, poi è intervenuto bloccando il malintenzionato dopo una breve colluttazione mentre i complici resosi conto di non poterla spuntare col campione si dileguavano.

Successivamente gli Agenti del Commissariato normanno hanno condotto l’arrestato innanzi al Giudice presso il Tribunale di Napoli Nord ove si è svolto il giudizio per direttissima al termine del quale il 25enne ha ricevuto una condanna di mesi 4 di reclusione con pena sospesa disponendone la scarcerazione.