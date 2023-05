Bruciò viva la moglie, ergastolo confermato per l’uxoricida

I fatti avvennero nel 2020 a Brescia.

SAN NICOLA LA STRADA. E’ stato confermata in Appello la condanna all’ergastolosubita nel processo di primo grado da Abderrahim Senbel, giudicato colpevole dell’omicidio della moglie Mina Safine, di San Nicola La Strada avvenuto in un appartamento nel quartiere di Urago Mella, a Brescia, nel settembre del 2020.

La donna era morta dopo una settimana per gravissime ustioni. Secondo l’accusa era stato il marito a dare fuoco alla moglie, mentre la difesa sosteneva la tesi del suicidio. La Corte ha confermato l’ergastolo

La donna era stata soccorsa mentre era avvolta dalle fiamme il 20 settembre 2020 ed era morta nei giorni successivi in ospedale a Genova. La famiglia della donna è ancora residente nel Comune alle porte di Caserta ed a Marcianise.