Bullismo su un ragazzino autistico: indagini della polizia

MADDALONI. Sono gli uomini del locale commissariato di polizia ad indagare su alcuni episodi di bullismo e di cyberbullismo verificatisi a Maddaloni. Vittima un ragazzino autistico che all’epoca dei fatti (all’incirca un anno fa) aveva 13 anni. Gli episodi di bullismo si sarebbero ripetuti più volte, fino ad un mese fa, quando il ragazzino ha deciso di raccontare tutto. In un video, pubblicato sui social, si vede quest’ultimo mentre viene deriso da un gruppo di adolescenti, tra i 13 ai 17 anni. Proprio la pubblicazione del video ha dato il via alle indagini, volte a individuare i cosiddetti bulli.

Il cyberbullismo, così come il bullismo, viene definito un fenomeno “sociale”, cioè avviene in un contesto di relazione che coinvolge non solo chi agisce e subisce certe prevaricazioni e prepotenze, ma anche una “platea” di altre persone; queste, nel momento in cui “assistono” a tali fatti ne diventano, in qualche modo, compartecipi. Con Internet, telefonino e altre tecnologie il cyberbullismo può colpire 24 ore su 24, ovunque si trovi il ragazzo o la ragazza presa di mira e nemmeno casa può essere un rifugio sicuro. Sempre più inoltre, i due fenomeni – bullismo tradizionale e cyber – sono compresenti. Il cyberbullismo ha un pubblico potenzialmente enorme, anche se in parte può rimanere anonimo.