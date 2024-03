Cane scomparso nel casertano: “offriamo ricompensa di 1000 euro”

TEVEROLA – La signora Anna è ancora alla ricerca di Jacky. Piccolo cane di razza Jack Russel, 11 anni, bianco con una porzione nera della pancia, con orecchie nere e una macchia marrone sugli occhi.

L’animale è scomparso da 9 giorni e non si hanno più notizie di lui da quando, domenica mattina, la famiglia di questo bellissimo cagnolino lo sta cercando.

L’amore che una persona può provare per il proprio cane, e viceversa, è incommensurabile. Ed è quindi comprensibile, forse per tutti non condivisibile, che la signora Anna e la sua famiglia siano pronti anche spendere una cifra importante, ovvero 1000 euro, per fare in modo di ritrovare nel piccolo Jack Russel.

Sarebbe una cosa molto bella se, anche in piccolo, i lettori di CasertaCe riuscissero ad aiutare a ritrovare Jacky. Qui sotto pubblichiamo l’appello lanciato dalla donna.

Non smetteremo mai di cercarti Amore mio…