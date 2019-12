CAPODANNO A CASERTA. Gli eventi del 31 dicembre e come sarà il meteo

CASERTA – Ad un solo giorno dalla notte di San Silvestro, il comune di Caserta ha autorizzato il via libera alla manifestazione che si terrà in piazza Dante, al centro di Caserta. In queste ore inizierà la gestione dell’evento, in mano alla Dieci e Lode Management, che monterà un palcoscenico e due casette di legno. La manifestazione si svolgerà dalle 22:30 del 31 dicembre fino alle 3:30 di notte.

Il programma prevede la presenza di Radio Punto Zero, lo spettacolo del cabarettista e grande fan del Napoli Peppe Iodice, per la musica ci saranno i due rapper Samurai Jay e Lele Joop, con i dj Alessio Desgro ed Enzo Rossi a dare ritmo al tutto.

Il meteo di domani, 31 dicembre, non dovrebbe creare problemi per la serata. Maltempo e vento forte sono scongiurati, ovviamente il freddo sarà presente, come è giusto che sia in una notte di pieno inverno.