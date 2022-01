ORTA DI ATELLA – Durante la notte di Capodanno ad Orta di Atella non sono stati sparati soltanto fuochi d’artificio. Qualcuno allo scoccare della mezzanotte ha festeggiato esplodendo colpi di pistola, anche se a salve. Nove i bossoli rinvenuti in via Vanvitelli così come segnalato da alcuni cittadini sul gruppo social cittadino.