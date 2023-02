CAPUA. Baracche in fiamme in via Casa Cerere: vigili del fuoco al lavoro

Ad allertare i soccorritori una famiglia rom che abita un rudere nelle vicinanze della zona interessata dall’incendio

CAPUA – Incendio in via Casa Cerere, a Capua, nella notte tra domenica e lunedì. Le fiamme si sono sviluppate nelle adiacenze di un rudere abitato da una famiglia rom. Il rogo nello specifico ha interessato delle baracche all’esterno ed in prossimità della struttura. Ad allertare il 115 gli abitanti del rudere. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri.