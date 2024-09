CAPUA. IL LUTTO. Addio Salvatore, muore storico accollatore

La comunità tutta appresa la ferale notizia si è stretta al dolore dei familiari

CAPUA – La città di Capua si sveglia con una notizia veramente dura da metabolizzare: è scomparso, improvvisamente, Salvatore Branca,62 anni, e con lui va via un pezzo di storia degli Accollatori di Capua. Persona buona, genuina, generosa che puntuale ogni anno si prodigava con impegno e determinazione affinche’ non mancasse nulla per festeggiare la Madonna del Monte Carmelo, lui che ricopriva l’incarico di presidente del comitato esterno.

Storico ed instancabile lavoratore, da anni in pensione, devoto alla famiglia; padre affettuoso e nonno adorabile fratello del compianto Antonio, “il ciancio”. Appresa la ferale notizia la comunità della città di Fieramosca si è stretta attorno al dolore dei familiari.

Lascia la moglie Rosaria, i figli Alfonso e Roberto. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, 28 settembre, alle ore 17:00 nella chiesa di Santi Filippo e Giacomo